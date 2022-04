Il cuore dei tifosi viola, Igor entra in campo e i tifosi lo riempiono di applausi dopo gli errori di Salerno

Tanto entusiasmo e fiducia in casa Fiorentina, nonostante nelle ultime due partite siano arrivate le sconfitte contro Juventus e Salernitana. Il centrale difensivo Igor, poco prima del fischio di inizio della gara contro l’Udinese, appena sceso in campo, avviandosi verso la panchina, è stato accolto da applausi e un grande incitamento dai tifosi della Fiorentina, a testimonianza della fiducia del popolo viola per il ragazzo dopo i due gravi errori che sono costati la partita contro la Salernitana.

SPORT MEDIASET CONFERMA, LA FIORENTINA LAVORA PER LUIS ALBERTO