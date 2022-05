Il ct Mancini esclude Biraghi dai convocati per la “Finalissima” tra Italia e Argentina

Cristiano Biraghi esluso dai convocati per la Finalissima contro l’Argentina. Sono 30 i calciatori che prenderanno parte alla trasferta a Wembley convocati dal Ct Roberto Mancini. Non è presente il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, l’unico viola aggregato alla Nazionale. Gli altri si ritroveranno a Coverciano la sera del 1° giugno.

Lista per la ‘Finalissima’ (in partenza domattina per Londra)



Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.