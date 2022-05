Il CT della Serbia tira una frecciata alla Fiorentina: “Vlahovic è giovane ed è passato adesso in un top club”

Nella versione di Tuttosport in edicola oggi troviamo un’interviste a Dragan Stojkovic ct della Serbia. Queste le sue dichiarazioni inerenti la Fiorentina: “Juventus su Milenkovic? É un ragazzo davvero molto forte, lo vedrei bene ovunque, anche all’estero. Quello che conta adesso è il volere del giocatore e della Fiorentina. Vlahovic? Non bisogna dimenticare che è solo un ragazzo di 22 anni, che è approdato in un top club. Ci sta un periodo di ambientamento. Deve solo continuare a lavorare poi i gol arriveranno”.

