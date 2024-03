Il Corriere fiorentino rivela: “Nico non ha fatto una buona rifinitura, al suo posto pronto Ikonè”

Secondo quanto scritto dal Corriere fiorentino questa mattina, la rifinitura di Nico Gonzalez con la Fiorentina non è stata un granchè positiva, il calciatore argentino è tornato dagli impegni con la nazionale solo mercoledi notte, dopo due viaggi transoceanici in poco più di una settimana, e dunque la sua condizione non è al meglio considerato che si scende in campo solo questa sera contro il Milan. La decisione verrà presa solo nelle ultime ore prima della partita ma se non dovesse essere schierato dal primo minuto al suo posto giocherà Ikonè con Nico pronto a subentrare a partita in corso.

LE PAROLE DI AMELIA SULLA FIORENTINA