Il Corriere dello Sport titola: “Piccoli piace sempre alla Fiorentina, su di lui ci sono anche il Como e il Torino”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli continua ad interessare alla Fiorentina che resta vigile sul giocatore in attesa di vedere come si svilupperà la situazione legata a Moise Kean, sospeso tra le sirene arabe un po’ più lontane con l’Al-Qadsiah che proverà a prendere Retegui dall’Atalanta e con Premier e Serie A in agguato. La Fiorentina continua a seguire il giocatore dei sardi che piace anche a Torino e Como, con i primi che si sarebbero defilati per via del costo del cartellino mentre i lombardi potrebbe tornare a bussare alla porta del Cagliari a breve.