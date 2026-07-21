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Il Corriere dello Sport riporta: "Comuzzo piace a 3 squadre, la formula è il prestito a 20 milioni"

Il centrale viola ha attirato diverse attenzioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 18:29
Il Corriere dello Sport riporta: "Comuzzo piace a 3 squadre, la formula è il prestito a 20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Sassuolo
Lazio
Torino
Comuzzo
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Pietro Comuzzo potrebbe presto salutare la Fiorentina. Sul giovane centrale viola non ci sono soltanto le attenzioni della Lazio, ma si registra l'interesse di diverse altre società. In prima fila, come evidenziato dal Corriere dello Sport, figurano Sassuolo e Torino. Proprio la società granata guidata da Urbano Cairo ha intensificato i contatti di recente, forte di un apprezzamento datato per il difensore. La trattativa si baserebbe sulla formula del prestito con opzione di riscatto a favore del club piemontese, per una cifra stimata attorno ai 20 milioni di euro.

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