Il Corriere dello Sport riporta: "Comuzzo piace a 3 squadre, la formula è il prestito a 20 milioni"

Il centrale viola ha attirato diverse attenzioni

Pietro Comuzzo potrebbe presto salutare la Fiorentina. Sul giovane centrale viola non ci sono soltanto le attenzioni della Lazio, ma si registra l'interesse di diverse altre società. In prima fila, come evidenziato dal Corriere dello Sport, figurano Sassuolo e Torino. Proprio la società granata guidata da Urbano Cairo ha intensificato i contatti di recente, forte di un apprezzamento datato per il difensore. La trattativa si baserebbe sulla formula del prestito con opzione di riscatto a favore del club piemontese, per una cifra stimata attorno ai 20 milioni di euro.