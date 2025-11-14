14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Bucchioni: “Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, questa società non gestisce ma subisce le situazioni”

Redazione

14 Novembre · 21:07

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 21:07

di

Interrogato sui temi di casa Fiorentina, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Ecco le considerazioni del giornalista:

“Bisogna proporre qualcosa di più semplice in questo momento e Vanoli l’ha già fatto, partendo dalla marcatura a zona a quella a uomo. Questi difensori viola soffrivano i grandi spazi, vanno protetti. La squadra deve stare compatta. L’allenatore dovrà lavorare su questi principi per adattarsi alle caratteristiche dei tifosi. Cosa che Pioli non ha mai fatto. Quella di Genova è stata una partita bruttissima, piena di errori da entrambe le parti, tra due squadre impaurite. I giocatori devono andare dietro le idee di Vanoli, altrimenti rimarranno indietro. Io giudico positivamente il cambio di allenatore, perché è quello che serviva. Vanoli va solo ringraziato per aver accettato questa panchina. Si è preso una bella gatta da pelare. In campo non ho visto degli atteggiamenti che mi son piaciuti da parte dei giocatori, spero che le cose possano cambiare.”

Sulla società:
“Questa società non gestisce, ma subisce le situazioni. Quella di Palladino lo scorso anno l’apice. La dirigenza, dopo il suo addio, doveva aspettare 2/3 giorni per ragionare sul sostituto, invece ha pensato subito a prendere un allenatore di prima fascia, chiamandolo immediatamente, senza pensarci.”

