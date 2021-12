Il cammino della Fiorentina in Coppa Italia, se batte il Benevento ci sono Napoli e Atalanta

Domani sera, alle ore 21.00, la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Benevento, per staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Se l’impegno contro i campani sembra piuttosto abbordabile, a partire dal prossimo turno, nel quale entreranno in gioco anche le prime otto classificate della scorsa Serie A, il cammino viola potrebbe farsi ben più complicato.

Ad attendere la vincitrice della sfida di domani, il Napoli di Luciano Spalletti, che nel mese di gennaio debutterà in trasferta in questa competizione.

Scorrendo il tabellone ruba l’occhio la possibile avversaria dei quarti di finale, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, la quale a meno di clamorose sorprese dovrebbe avere la meglio sul pur buon Venezia di Zanetti.

Due autentiche corazzate, Napoli e Atalanta, ma con questa Fiorentina tornare a sognare una semifinale di Coppa Italia è possibile.

