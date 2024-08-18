Il Bologna di Italiano assedia l'Udinese, occasioni a ripetizione e grande gioco. Al primo tiro prende gol

Un grande Bologna quello visto alla prima giornata, tante occasioni e gol mangiati. Ma al primo tiro subito...

Continua all'insegna dell'equilibrio il campionato di Serie A 2024/25: dopo i quattro pareggi di ieri, si conclude con il segno X anche la sfida tra Bologna e Udinese, con Italiano e Runjaic che colgono dunque il primo punto della loro nuova avventura.

La formazione di Italiano si rende pericolosa dopo sette minuti: Fabbian pesca in area di rigore Riccardo Orsolini che finta il destro e poi calcia trovando la risposta sul primo palo trovando la respinta in corner di Okoye. Al quarto d'ora di gioco ancora Bologna al tiro: traversone dalla destra di Posch sul secondo palo per la torre di Ndoye per Moro che calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Perez. Pallone a lato di un soffio e pericolo scampato per i friulani. Alla mezz'ora altra clamorosa occasione per i felsinei: spettacolare tacco di Orsolini che libera la corsa di Ndoye, il quale si presenta a tu per tu con Okoye ma manda di un soffio a lato.

Due rigori accendono la ripresa: sul primo il Bologna realizza il suo primo gol della nuova stagione, grazie al chirurgico mancino di Riccardo Orsolini, mentre poco dopo Thauvin non è altrettanto freddo dal dischetto dell'area opposta. Skorupski si conferma difficilissimo da superare e para la conclusione del nuovo capitano bianconero, ma passa un solo minuto e i friulani fanno 1-1. Lautaro Giannetti vola più alto di tutti su calcio d'angolo battuto da Payero e fa 1-1, forse punendo oltre i propri demeriti i rossoblù. Il viavai di cambi del finale, ben otto negli ultimi quindici minuti, non porta agli effetti sperati dai due tecnici: finisce in parità. Lo riporta TMW

LA CRITICA DI CICCIO GRAZIANI A PALLADINO

https://www.labaroviola.com/graziani-palladino-non-mi-e-piaciuto-deve-ancora-capire-che-squadra-ha-in-mano-per-affrontare-bene-il-campionato/264579/