Graziani: "Palladino non mi è piaciuto, deve ancora capire che squadra ha in mano per affrontare bene il campionato"

L'ex attaccante gigliato ha commentato la prestazione offerta dalla squadra Viola nella prima uscita stagionale

A Radio Sportiva ha parlato l'ex attaccante Viola Francesco Ciccio Graziani che ha commentato il pareggio della Fiorentina a Parma: "La Fiorentina ieri è stata al di sotto delle aspettative ma davanti a lei ha trovato un ottimo Parma che ha giocato una grande gara, erano più pronti a livello fisico ed hanno rischiato seriamente di vincere la partita, Terracciano ha salvato più volte la baracca."

Sui giocatori: "Non ho visto molto, non ci sono grandi segnali positivi. Mancano diversi giocatori per poter competere ad alto livello, in particolare la difesa mi è sembrata in affanno e ogni volta che loro attaccavano, abbiamo tremato. Dietro abbiamo giocato con un ragazzo che era praticamente esordiente e con due che non hanno fatto bene. Colpani mi ha deluso molto ed anche Amrabat mi è sembrato parecchio sotto tono con tanti errori tecnici e con poco coraggio. Dei Viola si salvano in pochi."

Su Palladino: "A primo impatto non mi è piaciuto, non sono un amante della difesa a tre perchè credo sia meglio difendersi con un uomo in più piuttosto che essere in parità numerica con gli avversari. Penso che la Fiorentina non stia ancora bene e che Palladino debba ancora prendere il controllo della squadra."

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