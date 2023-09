Ikoné punta ad esserci con l’Atalanta. Barak, cresce l’ottimismo sul suo recupero

Averli avuti a disposizione fin dall’inizio della stagione avrebbe forse fatto la differenza. Se Vincenzo Italiano si è preso tutte le responsabilità della mancata rotazione che ha portato alla debacle di Milano, è anche vero che fin qui gli sono mancati giocatori fondamentali proprio per il turnover al quale ci aveva abituati. Facile pensare a Ikoné e Barak, due che hanno cominciato la stagione totalmente in salita. Anzi, a livello di gare ufficiali non l’hanno proprio cominciata. Qualche spezzone di amichevole per l’esterno francese, niente per il centrocampista ex Verona. Facile ipotizzare che entrambi avrebbero giocato molto in questo avvio di stagione. (…) La sosta è stata benedetta. Jorko si sta allenando da giorni con i compagni e punta alla convocazione contro l’Atalanta. Senza fretta, anche perché gli impegni saranno tanti e ravvicinati, ma il suo ritorno è ormai imminente.

Capitolo Barak. Messo ko nel corso dell’estate da un infezione virale, ha ripreso il lavoro con i compagni. È il dodicesimo titolare di Italiano. Capace di far rifiatare Bonaventura, abile dentro l’area (lo scorso anno 8 gol) e di questi tempi uno con le sue reti nelle gambe non si può regalare agli avversari. Anche per lui la sosta è il toccasana che serviva. Dal Viola Park filtra un notevole ottimismo rispetto alle scorse settimane. Adesso ci siamo davvero. Con loro Italiano avrà due carte offensive in più da giocarsi. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FLOP MANCINI