Ikonè oggi non si è allenato in gruppo ed è uscito in anticipo. Difficile il rientro con l’Atalanta

Come riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie dall’allenamento della Fiorentina. L’attaccante francese, Jonathan Ikonè, ha lasciato la seduta di oggi (iniziata alle 17.30) in anticipo dopo non aver lavorato con la squadra. Ikonè non ha ancora giocato una partita ufficiale in questa stagione e poteva essere convocato per la prima volta nel match di domenica contro l’Atalanta ma ad oggi la sua presenza è in forte dubbio.

PREVISTO UN RIMBORSO DALLA FIFA PER I GIOCATORI CHE SI INFORTUNANO IN NAZIONALE?