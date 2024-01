“Ikoné è un talento straordinario, ma è senza personalità. Un po’ come Nzola”

L’ex giocatore della Fiorentina, “Lulù” Oliveira ha parlato a Radio Bruno Toscana, partendo dal passaggio del turno in Coppa Italia: “Raggiungere la semifinale per tre anni consecutivi è un risultato davvero importante. Ieri mi hanno sorpreso i cambiamenti tattici di Italiano, che ha messo in campo una formazione molto aggressiva. La Fiorentina è migliorata nella resistenza, perché per il resto non sta giocando bene e anche ieri avrebbe meritato di più il Bologna”.

E poi: “Il gioco è la vera arma della Fiorentina per lottare per la Champions, ma a gennaio serve qualcosa anche se non è facile trovare i giocatori giusti. Ikoné? Talento straordinario, ma senza personalità un po’ come Nzola. Firenze è una piazza in cui tifosi e addetti ai lavori pretendono tanto, non tutti riescono ad ambientarsi”.