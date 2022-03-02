Igor: "Se non segni poi rischi di perdere. Ho fatto bene contro Vlahovic ma devo continuare a lavorare"
Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai giornalisti presenti dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 00:33
Nella mixed zone ha parlato il difensore della Fiorentina Igor. Queste le sue parole:
“Sconfitta? Il calcio è così, se si arriva davanti alla porta senza segnare poi si rischia di perdere la partita alla fine. Vlahovic? Lavoro sempre per fare meglio, per giocare contro i migliori attaccanti e oggi era così. Ho fatto bene contro di lui ma devo continuare a lavorare. Aspetti positivi? La prestazione, ma non basta. Conta il risultato".
LA DELUSIONE DI LORENZO VENUTI
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