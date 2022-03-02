Igor: "Se non segni poi rischi di perdere. Ho fatto bene contro Vlahovic ma devo continuare a lavorare"

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai giornalisti presenti dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus

Nella mixed zone ha parlato il difensore della Fiorentina Igor. Queste le sue parole:

“Sconfitta? Il calcio è così, se si arriva davanti alla porta senza segnare poi si rischia di perdere la partita alla fine. Vlahovic? Lavoro sempre per fare meglio, per giocare contro i migliori attaccanti e oggi era così. Ho fatto bene contro di lui ma devo continuare a lavorare. Aspetti positivi? La prestazione, ma non basta. Conta il risultato".

LA DELUSIONE DI LORENZO VENUTI

https://www.labaroviola.com/venuti-fa-perdere-la-fiorentina-e-scoppia-in-lacrime-a-fine-partita-lex-compagno-vlahovic-lo-consola/167559/