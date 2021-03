Igor: “Non dimenticherò mai Prandelli, mi ha dato molto. Spero di rientrare presto, le nazionali mi aiutano”

Al portale brasiliano Lance, ha rilasciato alcune dichiarazioni il difensore della Fiorentina Igor:

“Prandelli? Lo rispetto come persona e come allenatore e rispetto la sua decisione. Sono grato per ciò che mi ha insegnato e per le opportunità che mi ha concesso. Gli auguro tutto il meglio dal punto di vista personale e professionale. Mi ha dato molto, lo ricorderò per sempre. Quando rientro? Mi sto riprendendo dall’infortunio e la sosta per le nazionali è positiva per me, mi consente di recuperare senza perdere altre partite. Sto lavorando sodo per tornare il prima possibile, farò di tutto per rientrare dopo la sosta”.

