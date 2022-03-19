Igor: "Meritavamo di vincere con il Bologna: tre punti fondamentali. Inter? Visto tutte le partite"

Igor è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vittoria col Bologna? Tre punti più importanti per noi perché arrivavano dopo tre partite senza...

Igor è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vittoria col Bologna? Tre punti più importanti per noi perché arrivavano dopo tre partite senza vittoria, partite difficili. Col Bologna abbiamo meritati di vincere, tre punti che ci danno fiducia. Inter? Sappiamo della qualità di tutta la squadra, io come tutti abbiamo visto le loro partite”.

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