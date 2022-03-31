Igor: "E' dall'andata che penso al ritorno con la Juventus. Possiamo andare a vincere in casa loro"

Igor parla della semifinale di Coppa Italia e di quanto sia importante quella sfida per lui e per la squadra

Il difensore della Fiorentina Igor a Stadio ha parlato anche della sfida alla Juventus. Queste le sue parole:

Quanto aspettate la gara con la Juventus?

“È dalla semifinale d’andata che ho in testa la gara di ritorno. Abbiamo dimostrato di saper giocare ad altissimi livelli, di poterci confrontare con qualsiasi avversario. La Juventus è venuta a Firenze e ha vinto 1-0. Per lo stesso principio, noi potremo andare a Torino e segnare uno, due gol. Dipenderà da noi. C’è consapevolezza del valore dell’avversario, e pure rispetto, ma noi abbiamo già fatto vedere di essere in grado di far male a chiunque”.

LA FRECCIATINA DI IGOR A VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/igor-che-frecciata-a-vlahovic-rinnovo-non-sono-quel-calciatore-che-dice-di-firmare-e-poi-non-lo-fa/170784/