CorSport, ieri allenamento differenziato per Borja Valero e Pezzella. La situazione in vista dell’Udinese…

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ieri German Pezzella e Borja Valero hanno svolto un allenamento differenziato. L’assenza del centrale argentino che ha privato la difesa del “record” di un elemento fondamentale, forse imprescindibile nel terzetto: assenza ammortizzata contro il Torino e non contro Inter e Sampdoria, mentre a Cesena il centrale argentino non era in campo al momento del pareggio ligure. Per la cronaca e non per spostare le responsabilità su altri.

