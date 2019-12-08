Labaro Viola

Idea Bonaventura per rinforzare il centrocampo viola in estate. Su di lui c'è anche la Roma

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista in uscita dal Milan Giacomo Bonaventura. Su di lui c'è anche la Roma. Per l'estate quindi i vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 13:41
Idea Bonaventura per rinforzare il centrocampo viola in estate. Su di lui c'è anche la Roma -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Roma
Milan
Bonaventura
Condividi

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista in uscita dal Milan Giacomo Bonaventura. Su di lui c'è anche la Roma. Per l'estate quindi i viola ci proveranno.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok