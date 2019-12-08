Idea Bonaventura per rinforzare il centrocampo viola in estate. Su di lui c'è anche la Roma
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista in uscita dal Milan Giacomo Bonaventura. Su di lui c'è anche la Roma. Per l'estate quindi i vio...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 13:41
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista in uscita dal Milan Giacomo Bonaventura. Su di lui c'è anche la Roma. Per l'estate quindi i viola ci proveranno.