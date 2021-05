Iachini: “Volevamo vincere, lo dimostra che sull’ultimo piazzato siamo saliti in sei in area”

Nel postpartita ha parlato a DAZN il mister della Fiorentina Giuseppe Iachini:

“Siamo venuti a Cagliari per portare a casa i tre punti: a dimostrazione di questo basta vedere che sull’ultimo piazzato siamo andati a saltare in sei. Davanti abbiamo trovato un ottimo avversario e ne è venuta fuori una partita tattica. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, ma sul piano dell’attenzione e concentrazione la squadra non ha concesso nulla. Volevamo fare di più ma capisco il pathos della gara. Vlahovic? Dusan è un ragazzo che si impegna molto, anche dopo gli allenamenti si ferma per migliorare, ha la mentalità giusta. Oggi davanti non abbiamo comunque fatto bene ma Dusan come tutta la squadra ci ha messo concentrazione. Peccato perché nell’ultimo periodo avevamo segnato tanto, però questa era una gara particolare sia per noi che per loro. Ribery? Franck è un ragazzo straordinario, è sempre vicino alla squadra, ci ha incitato per tutta la partita. Questo gruppo non ha comunque mai tradito sotto il piano dell’atteggiamento. Contro il Napoli dovremo fare una grande prestazione visto che loro in questo periodo fanno 5-6 gol a tutti”.

