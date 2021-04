Iachini e Vlahovic, vietato fare scherzi: serve ritrovare subito una nuova intesa

La metamorfosi di Dusan al servizio di Beppe, ecco la vera chiave per la salvezza. Vlahovic e Iachini si sono ritrovati nelle scorse ore al centro sportivo con un obiettivo comune e la voglia di stupire insieme dopo cinque mesi. Si erano salutati lo scorso 7 novembre in una gara da zero a zero e con zero minuti giocati da parte dell’attaccante. Nel frattempo è accaduto di tutto e l’allenatore ieri ha incontrato di nuovo il calciatore al centro sportivo. Una giornata indimenticabile a cui ne sono seguite molte altre piene di scossoni ma nel caso di Dusan anche parecchi gol. Lo scrive il Corriere dello Sport.

