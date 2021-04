Iachini riparte con Ribery-Vlahovic: punta sull’affidabilità della coppia utilizzata da Prandelli

Adesso Beppe Iachini ci prova di nuovo: richiamato dopo le dimissioni di Prandelli il tecnico marchigiano è atteso dalle ultime 10 gare con un unico fondamentale obiettivo, condurre in salvo la Fiorentina. Per tentare l’impresa Iachini si affiderà innanzitutto, come il suo predecessore, ai soliti Ribery e Vlahovic, il tandem offensivo da cui dipendono gran parte delle fortune della Fiorentina. 2 gol e 6 assist il primo, 12 e 2 il secondo andato a segno anche in Nazionale qualche giorno fa. Lo riporta il Tuttosport.

