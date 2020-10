Iachini: “Non sono preoccupato. Amrabat va bene regista. Il mercato ci ha tolto serenità”

In conferenza stampa post Fiorentina-Sampdoria ha parlato il tecnico viola Beppe Iachini, queste le sue parole:

“Nei primi 25′ abbiamo giocato bene – ha detto Beppe Iachini in sala stampa -, abbiamo creato diverse occasioni importanti. Abbiamo perso diverse palle e questo ha creato qualche preoccupazione, non deve succedere. Abbiamo fatto qualche errore di troppo nel secondo gol della Sampdoria. Peccato per il palo finale. Per fortuna il mercato sta finendo ovviamente hanno fatto perdere un po’ di serenità tutte queste voci, i ragazzi si sono comunque impegnati. Cambiare modulo? Vorrebbe dire fare un passo indietro. Amrabat? Va bene come regista, stiamo lavorando bene e cerchiamo di essere propositivi ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio”.

