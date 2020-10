Iachini: “Non ho avuto notizie su cessione Chiesa. Non può essere un alibi l’assenza di Ribery”

A Sky Sport ha parlato dopo la sconfitta con la Samp il tecnico viola Iachini:

Sulla partita

“Rispetto alle prime due uscite è stato qualche passo indietro, anche se abbiamo approcciato bene la partita. Poi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in mezzo, e ci siamo innervositi. Non deve accadere. Abbiamo preso gol su un episodio evitabile, provando comunque a far male là davanti. Dopo esserci riusciti abbiamo preso un gol che non possiamo assolutamente permetterci”.

Quanto preoccupa l’assenza di Ribery?

“Parliamo di uno di quei giocatori di caratura importanti anche per la personalità. Oggi ne mancavano anche altri, ma non può essere un alibi. Certe cose purtroppo possono accadere: dobbiamo essere quelli visti nelle prime due partite”.

Sarà l’ultima di Chiesa?

“Non ho avuto indicazioni, il ragazzo lavora bene e si impegna: ha giocato come nelle altre partite. Stiamo provando questa situazione tattica molto offensiva. Federico ad oggi fa parte della nostra squadra e da parte mia è sceso in campo con la considerazione solita”.

Chi si aspetta se parte?

“Ne parleremo con la società: ci siamo detti di fermare il discorso sul mercato, perché abbiamo tanti giocatori interessati da queste situazioni. Non è buono giocare in mezzo al mercato”