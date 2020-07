Iachini: “Lecce avversario ostico. Se fossimo cinici sotto porta avremmo più punti in classifica”

“Stiamo valutando i recuperi – ha detto Beppe Iachini ai canali ufficiali viola in vista della sfida di domani contro il Lecce -, quando si gioca ogni tre giorni la fatica c’è. Abbiamo ancora un allenamento domani mattina per poter fare il punto della situazione, avremo un quadro più preciso. Lecce? Avversario ostico, ha qualità, abilità. È una squadra che si conosce bene, serve concentrazione. Dobbiamo stare attenti ed organizzati per tutti i minuti. Le insidie maggiori? Squadra organizzata, hanno diversi elementi. Dovremo fare la nostra partita, bisogna partire bene”.

“Bell’abbraccio al gol di Cutrone? Il primo tempo non siamo riusciti a fare quello che volevamo – ha aggiunto -, poi ci siamo corretti. Ottimo secondo tempo, intensità giusta, ha creato presupposti per poter raggiungere prima il risultato. La squadra ci ha sempre creduto. Rammarico per non aver rimesso le cose apposto prima. Guardiamo avanti. Giocare così spesso ti fa perdere di lucidità. Dobbiamo portare a casa quanto seminiamo, non siamo così cinici sotto porta, potevamo avere qualche punto in più. Continueremo a lavorare”.

“In ogni partita ci sono più gare. È un campionato stranissimo, le incognite sono dietro l’angolo. Questo vale per tutte le squadre. I cambi vanno poi gestiti in virtù dei recuperi”.