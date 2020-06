Iachini: “Contro la Lazio non faremo barricate, sbagliamo tanto perchè siamo troppo giovani”

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale in vista della sfida di domani contro la Lazio, queste le sue parole registrate da TMW:

Come si riduce in campo, la differenza di classifica con la Lazio?

“Sono diversi anni che la Lazio lavora con lo stesso tecnico che si rinforza di anno in anno con giocatori di spessore e da anni sono ai vertici in Serie A. Ci vorrà una grande partita dal punto di vista tattico e dal punto di vista della concentrazione sia in difesa che in attacco. Non dobbiamo essere attendisti e dobbiamo fare il nostro gioco per creare dei fastidi ai nostri avversari”.

Quanto può influire nel gioco e sulla squadra, il ritorno di Ribery?

“E’ un giocatore di esperienza e qualità che alza il tasso di personalità e di malizia della squadra. Il suo ritorno, vista la giovane età della squadra, non può che far bene. Siamo la squadra che ha creato il maggior numero di occasioni nell’ultimo turno insieme all’Inter, dobbiamo continuare così ma con maggiore precisione. Creare i presupposti non basta, dobbiamo essere più cinici e concreti. Col Brescia ci è mancata la fase finale dell’azione ma per le occasioni create potevamo vincere”.

Cosa non ha funzionato contro il Brescia?

“Sono partite che nascono in una certa maniera. Ci hanno ammonito tre giocatori in difesa e uno alla fine è stato espulso mentre stavo preparando il cambio. Si fa fatica quando hai più gialli in difesa a scegliere che cambio effettuare. La squadra sul piano fisico e da un punto di vista del gioco ha giocato fino in fondo e non sembrava che fossimo uno in meno. Abbiamo creato tutti i presupposti e ci è mancato solo il gol”.

La Lazio contro l’Atalanta ha terminato la partita calando nel rendimento atletico, mentre la Fiorentina ha fatto il contrario contro il Brescia. Questo può influire nell’esito della partita?

“Quando si riprende dopo tre mesi non sai mai come ritrovi la squadra. Le sensazioni sono diverse rispetto agli allenamenti. Ci vuole grande attenzione e concentrazione. Siamo partiti un po’ così nei primi venti minuti ma sul piano fisico stavamo molto bene anche nel finale nonostante l’inferiorità numerica. Non mi permetto poi di giudicare cosa succede in casa d’altri, non conosco le motivazioni ma da parte nostra le indicazioni nel corso della partita la squadra è cresciuta col passare dei minuti”.

State preparando qualcosa in particolare? Magari un cambio di modulo?

“Stiamo lavorando su più situazioni. Ogni partita è a sé e i miei giocatori hanno lavorato bene. Dovremo stare attenti a tutto perché se qualcuno ha degli acciacchi rischia di farsi male e finire la stagione in anticipo. Un infortunio può diventare più grave visto che si gioca ogni tre giorni. Abbiamo un’altra seduta di allenamento per vedere chi ha recuperato meglio e poi decideremo”.

La Fiorentina ha ottenuto più punti in trasferta che in casa, perché?

“E’ una fatalità perché fuori casa abbiamo fatto bene, costruendo bene e segnando tanto. Purtroppo in casa non siamo riusciti a fare gol anche se creiamo i presupposti. Dobbiamo continuare così e i ragazzi lo stanno facendo. Ci sono anche dei passaggi di crescita. In avanti abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di sbagliare. Fa parte della crescita di un ragazzo e continuiamo a lavorare perché siano più concreti”.

Cosa cambia giocare alle 21.45?

“Cambia qualcosa in vista della partita successiva visto il riposo è minore rispetto a un orario normale. Influisce nel recupero visto che si gioca dopo tre giorni. L’orario può essere un problema per il viaggio e il riposo successivo. Dobbiamo abituarci perché non può essere un alibi perché noi dobbiamo giocare e fare punti per vincere le partite”.