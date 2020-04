“Stiamo trascorrendo l’isolamento tutti a Firenze, aspettando che qualcosa cambi – ha detto mister Iachini a RTV38 – non vediamo l’ora di tornare in campo! Parlare di calcio ora è difficile… ci sono grandi interessi economici intorno, è anche una cosa che può tenere compagnia a chi è in casa, sempre però tenendo in considerazione la salute di tutti. Non sarà facile fare calcio anche perchè il Coronavirus può portare problemi cardiaci ma non solo. Gli allenamenti saranno solamente atletici, gli spogliatoi divisi, corsa 3 persone per volta. Chi ha avuto il virus dovrà lavorare a bassi ritmi, con i battiti sempre monitorati. L’anno solare è un’ipotesi, magari ne frattempo si troverà un vaccino o una cura. Commisso è un grande presidente, ci vuole davvero bene, ci chiama ogni giorno”.