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I viola non mollano De Paul. La Fiorentina potrebbe rateizzare oppure inserire Benassi come contropartita

Secondo quanto riporta La Nazione ieri Pradè in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di De Paul in viola, ma è stato solo un bluff? L'idea dei dirigenti viola è quella di portare Rodrigo nelle file...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 09:30
I viola non mollano De Paul. La Fiorentina potrebbe rateizzare oppure inserire Benassi come contropartita - UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
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Secondo quanto riporta La Nazione ieri Pradè in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di De Paul in viola, ma è stato solo un bluff? L'idea dei dirigenti viola è quella di portare Rodrigo nelle file di Montella. L'Udinese però non molla e continua a chiedere 35 milioni essi però potrebbero essere rateizzati oppure un calciatore, il maggior indiziato è Benassi, potrebbe essere una parziale contropartita.

 

 

 

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