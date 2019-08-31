I viola non mollano De Paul. La Fiorentina potrebbe rateizzare oppure inserire Benassi come contropartita

Secondo quanto riporta La Nazione ieri Pradè in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di De Paul in viola, ma è stato solo un bluff? L'idea dei dirigenti viola è quella di portare Rodrigo nelle file...

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2019 09:30

UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I

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