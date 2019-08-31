I viola non mollano De Paul. La Fiorentina potrebbe rateizzare oppure inserire Benassi come contropartita
Secondo quanto riporta La Nazione ieri Pradè in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di De Paul in viola, ma è stato solo un bluff? L'idea dei dirigenti viola è quella di portare Rodrigo nelle file...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 09:30
Secondo quanto riporta La Nazione ieri Pradè in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di De Paul in viola, ma è stato solo un bluff? L'idea dei dirigenti viola è quella di portare Rodrigo nelle file di Montella. L'Udinese però non molla e continua a chiedere 35 milioni essi però potrebbero essere rateizzati oppure un calciatore, il maggior indiziato è Benassi, potrebbe essere una parziale contropartita.