I viola non mollano De Paul. La contropartita potrebbe essere Simeone o Biraghi

Secondo Tuttosport la Fiorentina non si arrende su Rodrigo De Paul. L'argentino è molto stimato da Montella e Pradè ma i viola devono fare i conti con l'Udinese che non lo lascia partire per meno di 4...

Secondo Tuttosport la Fiorentina non si arrende su Rodrigo De Paul. L'argentino è molto stimato da Montella e Pradè ma i viola devono fare i conti con l'Udinese che non lo lascia partire per meno di 40 milioni. Molto alta quindi la richiesta dei friulani visto la duttilità nel gioco e l'età del calciatore. Il ds viola potrebbe decidere di inserire Simeone o Biraghi come contropartita nella trattativa. Altra possibilità sarebbe quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto.