I viola hanno già chiesto la deroga per la fascia dedicata a DA13. Si attende la risposta della Lega
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha già chiesto alla Lega Calcio la deroga per la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Il capitano viola continuerà ad essere German Pezzella. Indosserà di nuo...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 12:43
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha già chiesto alla Lega Calcio la deroga per la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Il capitano viola continuerà ad essere German Pezzella. Indosserà di nuovo lui la fascia con le due iniziali ed il numero 13 del difensore tragicamente scomparso nel marzo 2018. Barone infatti ha già avanzato questa proposta, si attende una risposta.