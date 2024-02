I tifosi viola non tradiscono mai, si profila un miniesodo infrasettimanale al Dallara

Saranno circa 1500 i tifosi al seguito della Fiorentina nella delicata sfida in programma Mercoledì alle 19 a Bologna. I felsinei lanciatissimi rappresentano uno scoglio difficile da superare per gli uomini di Italiano, la gara rappresenta un vero spartiacque per misurare le concrete ambizioni di entrambe in chiave europea. I tifosi viola che Domenica hanno rinnovato fiducia alla squadra e al mister nonostante un inizio anno da incubo, faranno sentire il loro sostegno incondizionato anche al Dallara

