Bucciantini: “Belotti in campo semplifica le cose. A Firenze sta meglio che a Roma”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“E’ stata una giornata importante per qualche segnale importante. Il primo l’ha raccontato Italiano con l’incontro insieme ad i tifosi utile per fare gruppo. L’altro segnale è che Belotti in campo semplifica e chiarisce le cose insieme a Beltran e Nico nei paraggi. Terzo segnale che metto è la bella partita di Ikonè che non è deludente come gli altri esterni, è qualcosina di più. Infine la vittoria con il gruppo di 7 squadre tutte a pochi punti; se Firenze sta insieme, la coesione fa punti.

Belotti? E’ un giocatore che cresce se viene sventolato. A Firenze, e non lo dico perchè è qui, ma lui ci sta meglio che a Roma. Ha i numeri, quando stava bene faceva 15/20 gol a campionato. Anche Nzola è un centravanti ma non ha sfruttato l’occasione.

Nico? Era contento e mi ha colpito come è venuto ai microfoni a fine partita scherzando. Aver ritrovato il suo sorriso, i minuti anche di Bonaventura e la gente che canta per la squadra vuol dire che è stata una domenica importante.”

Bologna? Sta meglio della Fiorentina ed in questo momento un po’ più forte, bisogna accettarlo. Ieri gasato dai 5 gol mi sono messo a vedere le partite ma mi sono esaltato con il Bologna. E’ una squadra che può anche stare bassa perchè con Zirkzee puoi buttare palla avanti. Thiago Motta l’ho visto molto felice perchè si è reso che conto che allora sono forti, riguardatevi il terzo gol con Calafiori che si mette mezzala e fa assist. La Fiorentina va sapendo di affrontare squadra più forte”.

