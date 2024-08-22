I tifosi denunciano: "Servizi igienici della Curva Ferrovia allagati, condizioni del Franchi sconcertanti"

Dai social arrivano testimonianze raccapriccianti dello stato inaccettabile dei bagni dello stadio, in particolare della Curva Ferrovia

L'Artemio Franchi è oggetto di un restyling significativo che dovrebbe, ci auguriamo tutti, consentire finalmente ai tifosi di avere a disposizione una struttura accogliente e funzionale. Allo stato attuale però le condizioni fatiscenti di alcune aree dello stadio lasciano amareggiati e Comune e società avrebbero il dovere di intervenire e di garantirne una fruizione quantomeno dignitosa. Dai social arrivano testimonianze sconcertanti

PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ DANNO LA SVEGLIA. DISASTRO KAYODE, BELTRAN FANTASMA

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