I superstiti della nazionale Italiana che partono per la Turchia, c'è anche il capitano viola Biraghi
Nonostante il fallimento della partita contro la Macedonia con conseguente eliminazione dal mondiale, l'Italia di Mancini deve giocare in Turchia
Sono stati ufficializzati i calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per l'impegno di martedì contro la Turchia. Come già ampiamente scritto, confermata l'assenza di Luiz Felipe che si aggiunge a quelle registrate in precedenza di Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);
Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).
L'ORDINE DI ITALIANO CONTRO LA PISTOIESE
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