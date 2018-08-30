I gironi di Champions League, sorridono Juventus e Roma, piangono Napoli e Inter
Il sorteggio di Champions League ha delineato la fase ha gironi della prossima Champions. La Juventus nel gruppo H con Man Utd, Valencia e Youg Boys. La Roma nel girone G con Real Madrid, CSKA Mosca e...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 18:59
Il sorteggio di Champions League ha delineato la fase ha gironi della prossima Champions. La Juventus nel gruppo H con Man Utd, Valencia e Youg Boys. La Roma nel girone G con Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen. Girone di ferro il gruppo C, quello del Napoli (assieme a Psg, Liverpool e Stella Rossa). L'Inter, che era in 4^ fascia, è finita nel gruppo B con Barcellona, Tottenham e PSV.
Ecco il quadro completo