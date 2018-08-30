I gironi di Champions League, sorridono Juventus e Roma, piangono Napoli e Inter

Il sorteggio di Champions League ha delineato la fase ha gironi della prossima Champions. La Juventus nel gruppo H con Man Utd, Valencia e Youg Boys. La Roma nel girone G con Real Madrid, CSKA Mosca e...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2018 18:59

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