I giornali si stropicciano gli occhi per il “fiorentino” Zurkowski, le sue pagelle: “Talento e costanza”

L’Empoli non riesce più a vincere, ma intanto i toscani si godono le prestazioni di Zurkowski. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina si sta prendendo la scena, autore di un gran gol, merita 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: “A destra non lo prendono, cerca sempre il tiro e trova il vantaggio con tiro al volo”. Stesso voto su Tuttosport: “Talento e costanza, segna e sfiora il raddoppio”.

Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: “Nettamente il migliore nella squadra di Andreazzoli, per la qualità e la puntualità dei suoi inserimenti offensivi. Nel primo tempo firma il vantaggio e sfiora la doppietta un paio di volte. Pericoloso anche nella ripresa, quando l’Empoli cala di tono”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

