"I Della Valle venderebbero. Pioli? Grande allenatore forse ai tempi di Trapattoni ma adesso..."

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La strada più corta per andare in Europa è quella della Coppa Italia, ci sono meno variabili. Se poi la...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2019 19:01

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