"I Della Valle venderebbero. Pioli? Grande allenatore forse ai tempi di Trapattoni ma adesso..."
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La strada più corta per andare in Europa è quella della Coppa Italia, ci sono meno variabili. Se poi la...
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"La strada più corta per andare in Europa è quella della Coppa Italia, ci sono meno variabili. Se poi la Fiorentina riuscisse a raggiungere l’Europa League attraverso il campionato, tanto di cappello.
Questa squadra non ha ancora una sua dimensione reale, alcuni giocatori non hanno completato il loro percorso di maturazione. Non mi riferisco solo alla giovane età, ma anche al modo di gestire le partite.
Pioli? Forse sarebbe stato un grande allenatore ai tempi di Trapattoni. Non ha mai cambiato una partita, mai fatto nulla di straordinario.
La Fiorentina è sempre in vendita. Se arriverà un’offerta giusta la cederanno"