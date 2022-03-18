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I convocati della Fiorentina per l'Inter, Italiano ne chiama 23: out Bonaventura e Amrabat

Ecco la lista dei convocati diramata da mister Italiano per la gara contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 17:12
I convocati della Fiorentina per l'Inter, Italiano ne chiama 23: out Bonaventura e Amrabat -
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Vincenzo Italiano

Mister Italiano ha diramato i convocati per la sfida di domani conto l'Inter. La Fiorentina Come annunciato in conferenza stampa dallo stesso mister, ci saranno due indisponibili a centrocampo: Bonaventura e Amrabat. Ecco l'elenco completo dei convocati per l'Inter:

I convocati della Fiorentina per l'Inter, Italiano ne chiama 23: out Bonaventura e Amrabat

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