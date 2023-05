I convocati della Fiorentina per il Basilea: ci sono tutti tranne Sottil. Ritorna Cabral, Terracciano c’è

Come ha preannunciato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) Riccardo Sottil non è recuperato per la gara di andata delle semifinali contro il Basilea, l’esterno della Fiorentina classe 99 ha avuto un problema fisico. Torna invece tra i convocati Cabral (assente a Napoli) e c’è anche Terracciano (questa mattina non si è allenato causa febbre). Ecco la lista completa