Al 3′ azione perfetta dell’Hellas Verona, Lasagna per Bessa, il quale arriva in area di rigore. Pulgar lo segue ma non interviene per paura di commettere fallo da rigore. Tira Bessa ma Dragowski salva la Fiorentina. Al 12′ ottima punizione battuta da Pulgar, girata di testa di Vlahovic, ma la palla esce a lato. Al 17′ altra occasione per l’Hellas Verona, gran botta di Lasagna ma Dragowski getta la palla in angolo. Al 18′ Fiorentina disattenta sul calcio d’angolo, schiaccia Lasagna, respinge Venuti sulla linea di porta. Al 34′ Ribery viene imbeccato da Bonaventura, si accentra e tira ma Silvestri para. Al 40′ Hellas Verona-Fiorentina ancora sullo 0-0.

