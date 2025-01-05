Ha smaltito l'infortunio ma Palladino non lo vede, l'assenza di Pongracic ormai è un caso

L'ex Lecce è probabilmente al momento con Colpani la più grossa delusione in rapporto alle attese tra i nuovi acquisti

Neanche ieri Marin Pongracic è sceso in campo con la Fiorentina. E dire che le condizioni per rivedere il croato in azione c'erano tutte, data la decisione dell'allenatore viola Palladino di tornare alla difesa a tre proprio per l'occasione, ma alla fine la scelta del tecnico è ricaduta sul giovane Moreno, al debutto assoluto in Serie A e autore - dopo una prima ora di gara in realtà su buoni livelli - di un marchiano errore che ha spalancato la strada al raddoppio azzurro.

Un'assenza, l'ennesima per Pongracic, che fa ancora più rumore se si ripensa ai 15 milioni di euro spesi in estate dalla Fiorentina per portarlo via da Lecce e strapparlo alla concorrenza transalpina di un Rennes che si era convinto di averlo già preso. E invece Pradè si era inserito, vincendo in contropiede. Finora però le cose non sono andate assolutamente come sperato: Pongracic non gioca titolare in Serie A addirittura da agosto, nell'unica volta in cui è partito dall'inizio in campionato. Un po' più di spazio in Conference, dove ha raccolto l'ultimo gettone iniziale il 28 novembre scorso, nella vittoria sui ciprioti del Pafos, quattro giorni dopo l'ultima apparizione in assoluto in Serie A, con i 9 minuti raccolti da subentrante a Como. Un totale di 379 minuti spalmati su 7 apparizioni, davvero troppo poco per la cifra messa sul piatto per lui.

Ieri tra l'altro il suo allenatore Palladino è stato stimolato sul tema nella conferenza stampa a seguito del ko contro il Napoli: "Era indiziato a giocare, in settimana ho provato sia lui che Moreno". Alla fine però la scelta è ricaduta sull'inesperto argentino, preferito all'acquisto più caro (tolti gli eventuali riscatti dei prestiti) nel mercato estivo della Fiorentina.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Balotelli frecciata a Vieira: “Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema”

https://www.labaroviola.com/balotelli-frecciata-a-vieira-ci-tengo-a-dire-che-sto-benissimo-fisicamente-e-non-ho-alcun-problema/283551/