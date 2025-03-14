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Gudmundsson-Kean terza coppia d'attacco della Serie A: 20 gol segnati complessivamente dai due

Le coppie offensive più prolifiche della Serie A 2024/2025, fino a questo momento, sono: Retegui-Lookman dell'Atalanta (35 gol) e Lautaro-Thuram dell'Inter (23 gol). Non è da meno però la Fiorentina,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 23:55
Gudmundsson-Kean terza coppia d'attacco della Serie A: 20 gol segnati complessivamente dai due -
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Le coppie offensive più prolifiche della Serie A 2024/2025, fino a questo momento, sono: Retegui-Lookman dell'Atalanta (35 gol) e Lautaro-Thuram dell'Inter (23 gol). Non è da meno però la Fiorentina, che piazza nel gradino più basso del podio la coppia d'attaccanti Gudmundsson-Kean con 20 gol segnati. Dati impressionanti per la coppia italo-islandese, considerando che questa è la prima stagione giocata insieme. Questo statistica non vuole mettere a confronto l'affiatamento degli attaccanti, tuttavia vuole sottolineare la qualità della Fiorentina in zona offensiva, nonostante le tante difficoltà accorse dalla formazione viola in questa stagione.

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