Gudmundsson-Kean terza coppia d'attacco della Serie A: 20 gol segnati complessivamente dai due
Le coppie offensive più prolifiche della Serie A 2024/2025, fino a questo momento, sono: Retegui-Lookman dell'Atalanta (35 gol) e Lautaro-Thuram dell'Inter (23 gol). Non è da meno però la Fiorentina,...
Le coppie offensive più prolifiche della Serie A 2024/2025, fino a questo momento, sono: Retegui-Lookman dell'Atalanta (35 gol) e Lautaro-Thuram dell'Inter (23 gol). Non è da meno però la Fiorentina, che piazza nel gradino più basso del podio la coppia d'attaccanti Gudmundsson-Kean con 20 gol segnati. Dati impressionanti per la coppia italo-islandese, considerando che questa è la prima stagione giocata insieme. Questo statistica non vuole mettere a confronto l'affiatamento degli attaccanti, tuttavia vuole sottolineare la qualità della Fiorentina in zona offensiva, nonostante le tante difficoltà accorse dalla formazione viola in questa stagione.