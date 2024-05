Gudmundsson: “Il Genoa deve far cassa e a me piacerebbe fare un passo in avanti, non è un segreto”

Albert Gudmundsson, obiettivo – poi sfumato – della Fiorentina nella sessione invernale di mercato, nell’intervista rilasciata a Sportweek titolata “Mi mancheranno questi scogli”, ha parlato del suo futuro. Le parole dell’attaccante islandese:

“A fine stagione ci metteremo intorno a un tavolo, io e il Genoa, e capiremo qual è la soluzione migliore per me e per loro. Se mi mancherà tutto questo in caso di addio? Sicuro, sicuro. Ma non è ancora detto niente. Nel Genoa gioco come piace a me: libero. Mi sento pronto per il salto verso una big, sì, ma deve venir fuori qualcosa di veramente grosso per convincermi ad andar via di qua. Perché io, qua, ripeto, sto molto bene. E poi devo trovare un allenatore come Gilardino: come ho detto, lui mi dà molta libertà in campo. Quante possibilità ci sono che io rimanga qui? Adesso non so dirlo. Non è un segreto che il Genoa debba far cassa e che a me piacerebbe fare uno step, un passo in avanti. Capiremo entrambi cosa conviene di più, ma in questo momento tutte e due le porte sono aperte: quelle che portano a una mia partenza, o, al contrario, alla mia permanenza”.

