Graziani striglia Ikonè: ''Deve capire che il calcio italiano è diverso da quello francese''

Parole decise da parte dell'attuale allenatore Ciccio Graziani, che ha analizzato l'attuale momento della Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex calciatore ed attuale allenatore Ciccio Graziani ha parlato della Fiorentina spaziando dal campo al mercato.

Queste le sue parole: ''Dodò? De Zerbi ne ha sempre parlato bene di Dodò. Domenica con l'Empoli abbiamo buttato via 2 punti. Non andava fatto tutto quello turnover. Erano con un giocatore in meno e non sono stato per niente soddisfatto dai cambi che ha fatto Italiano, Cabral per Jovic scelta incomprensibile.

Ikoné deve iniziare a capire che il calcio italiano non è quello francese. Una, due finte, ma poi bisogna fare il passaggio in area, non continuare a puntare gente all'infinito. Io gli direi: «Ragazzo, devi imparare a fare le cose più semplici».

Attacco? Possiamo pensare che siano giocatori a cui manca il ritmo partita, ma le qualità non possiamo metterle in discussione. Non finisci al Real Madrid per caso. L'alternanza di due attaccanti l'ho vista spesso nelle squadre. Io proverei a farli giocare insieme qualche volta, affiancati o da Sottil o da Nico Gonzalez".

DI MARZIO CONFERMA PEDULLA': ''BARAK ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DDR. 12 MILIONI DI EURO LA CIFRA''

https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-pedulla-barak-alla-fiorentina-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-operazione-da-12-milioni-di-euro/184331/