Graziani: "Se ti portano 45 milioni per Amrabat devi venderlo e avere subito pronta l'alternativa"

Il grande mondiale di Amrabat e il prossimo mercato di gennaio, tanti temi in casa Viola, ne ha parlato Ciccio Graziani

Il campione del mondo ed ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato di Amrabat e dei temi caldi in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno

"Ora Amrabat miglior centrocampista del mondiale andiamoci piano, si è riconosciuto in un ruolo che gli appartiene di più, quello di incontrista, anche nella Fiorentina, tutti parlano di Torreira ma il marocchino sta facendo cose straordinarie. Se arrivano offerte importanti io ci penserei se hai alternative tra le mani, se arrivano 45 milioni devi subito andare alla ricerca di chi può sostituirlo.

La Fiorentina è una società sana e certe operazioni devi farle. Abbiamo capito che sia un buon giocatore, avevo detto che "Ma chi l'ha preso questo?" all'inizio era confusionario, poi ha fatto bene, se ci sono offerte irrinunciabili devi andare a vedere le alternative che il mercato che ti offre

Se oggi vuoi rinforzare la squadra devi andare a prendere giocatori che siano più bravi di quelli che hai in squadra ma nel mercato di gennaio devi avere fortuna perchè devi cercare giocatore che altrove non giocano, non è facile. Non so se il mercato può avere giocatori che possono migliorare la Fiorentina, nell'ultimo periodo la squadra è migliorata molto, se si riprende come si è lasciato il campionato sicuramente farà più punti. Oggi l'unica problematica che vedo nella squadra è il centravanti, devi scegliere se puntare ancora su di loro.

Il settore dello scouting della Fiorentina guarda 50 giocatori al giorno, gente che viene pagata per fare questo, non è che non fanno nulla, dunque loro sanno tutto e conoscono tutti, adesso la squadra non ha bisogno di nulla, solo capire cosa fare con gli attaccanti. La società sta costruendo uno scouting straordinario.

IACHINI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA

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