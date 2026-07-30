Graziani: "Se Kean non c'è con la testa, va dato via ed è inutile tenerlo qua se non ci vuole stare"

L'ex attaccante viola ha parlato di Moise Kean

Ospite del Pentasport su Radio Bruno, Ciccio Graziani ha analizzato la situazione in casa Fiorentina a partire dall'addio di Pietro Comuzzo, ufficializzato al Torino: "Mi rammarica vederlo partire. Comuzzo è cresciuto nel settore giovanile viola e ha messo subito in mostra qualità importanti, prima di attraversare una fase di flessione. In parte è dipeso da lui, in parte dal fatto di aver ricevuto poco supporto nei momenti più complessi. Gli sono stati fatti pesare fin troppo alcuni scivoloni e ha finito per perdere sicurezza, ma resta un profilo con ampi margini di crescita a cui auguro davvero il meglio".

Passando poi al mercato e al sogno Mastantuono, Graziani ha espresso il suo punto di vista: "Un'operazione estremamente complessa, ma su cui farei comunque un tentativo. È un giovane che si è imposto con il carattere nel calcio argentino, un contesto che ti fa maturare in fretta. Il successivo sbarco al Real Madrid, in una delle società più prestigiose al mondo, lo ha visto magari ancora acerbo sotto l'aspetto emotivo, quindi Firenze potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per la sua rilancio".

Infine, l'ex attaccante si è soffermato sul nodo Kean: "L'ho ribadito in innumerevoli occasioni: serve un confronto schietto con il ragazzo. Gli atteggiamenti visti nell'ultimo periodo non sono piaciuti a nessuno e la stagione trascorsa si è rivelata deludente. Con una provocazione avevo perfino proposto di affidargli la fascia da capitano per responsabilizzarlo qualora volesse rimanere, ma in caso contrario la scelta migliore è la separazione, perché mantenere in organico un giocatore privo delle giuste motivazioni non porta ad alcun beneficio".