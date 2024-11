Graziani: “Se fossi in Biraghi chiederei la cessione. Farebbe bene ad andarsene, Gosens molto più forte”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato del momento di Cristiano Biraghi alla Fiorentina, scivolato nelle gerarchie di Palladino dopo l’arrivo di Robin Gosens: “Se fossi in lui sarei io ad andare dalla società per chiedere una cessione. Al momento sia Gosens che Parisi dovrebbero rimanere in viola, mentre lui potrebbe tranquillamente continuare a giocare in piazze come Bologna. La società ha preso un giocatore molto più forte di lui e quindi Biraghi farebbe bene ad andarsene.

