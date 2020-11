Graziani: “Per la Fiorentina farei anche il magazziniere. Prandelli è stata la scelta migliore”

Francesco “Ciccio” Graziani, ex centravanti della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Sono molto contento del suo ritorno. È l’unico che avrebbe accettato un contratto del genere. Lo sentii un paio di mesi fa e mi disse che aveva voglia di rimettersi in gioco. Non so se però sarà un medicinale straordinario. Il nome non è tutto. Ma al momento credo sia stata la scelta migliore”.

RITORNO IN VIOLA “Tornerei anche a fare il magazziniere da quanto voglio bene a questa squadra”.

VLAHOVIC “L’ultima volta che sono andato al Centro Sportivo parlai con Vlahovic e gli diedi alcuni consigli. Il ragazzo li ha accettati di buon grado, è molto educato”.

PEDRO “Lo hanno bocciato sia Montella che Iachini. In Brasile è diverso, lo staranno monitorando ma farlo tornare la vedo dura”.

