Graziani: "Non credo che Gomez verrà alla Fiorentina"

Graziani ha detto che non conosce l'attaccante Kokorin.

L'opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana

Ecco le sue parole: "Kokorin? Personalmente non lo conosco, il calcio russo si vede poco. Il nome non mi dà emozioni però se hanno scelto lui vuol dire che è bravo. Non posso esprimere giudizi. Felipe Anderson? E’ un attaccante esterno da 4-3-3 come giocava bene nella Lazio. In Italia era un ottimo giocatore poi lo abbiamo perso un po’ di vista. È un Callejon che attacca di più la porta avversaria. Calciatori svogliati? No, non li ho visti: ho visto prestazioni sottotono ma non calciatori che non si impegnano. Gomez? Non credo verrà alla Fiorentina".

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