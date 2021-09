Graziani: “Ma si può vedere Gasperini che guarda il telefono in campo? Lascia giudicare i più competenti”

Ciccio Graziani, ex centravanti Viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del comportamento di Giampiero Gasperini dopo gli episodi contestati in Atalanta-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Ma si può vedere un tecnico guardare sul telefonino al campo? Tra poco si vedranno i giocatori con l’ipad in panchina che riguardano gli episodi. Stimo Gasperini perché è un bravo tecnico ma la smorfia fatta, quello che ha detto sul campo e quelle scene lì non sono scene corrette, lascia giudicare ai più competenti. Semmai riguardi l’episodio con calma e poi dici la tua in conferenza, che è lecito. Ma sono altri a dover fare queste cose”.

LEGGI ANCHE: